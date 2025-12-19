Jesse & Joy regresan a Costa Rica en 2026 y este lunes inicia la venta de entradas

El dúo mexicano Jesse & Joy regresará a Costa Rica el domingo 19 de abril de 2026, como parte de su gira Despecho, con un concierto programado en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, según confirmó este jueves la productora Plus Entertainment.



Las entradas saldrán a la venta a partir del 22 de diciembre por medio del sitio https://cr.publitickets.com/ y quienes cuenten con tarjetas DAVIbank podrán acceder a beneficios y sorpresas exclusivas, informó la organización.



Con 18 años de trayectoria, Jesse & Joy se mantienen como una de las propuestas más sólidas y queridas de la música latina. Su estilo, marcado por letras emotivas y armonías reconocibles, ha conectado con distintas generaciones y les ha permitido consolidar una relación cercana con el público costarricense.



Canciones como Corre, La de la Mala Suerte, Espacio Sideral, Dueles e Imagina forman parte del repertorio que ha definido su carrera y que continúa acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales, además de reconocimientos internacionales.





Desde la producción local, Verónica Alfaro, representante de Plus Entertainment, destacó que la gira Despecho busca transformar las emociones en una experiencia colectiva, y aseguró que el público podrá disfrutar de un espectáculo cercano, especial y cuidadosamente producido, como muestra del vínculo que el dúo mantiene con Costa Rica.



A lo largo de su carrera, Jesse & Joy han sido galardonados con cinco Latin Grammys, un Grammy, cuatro Premios Lo Nuestro, tres Premios Juventud y un Billboard Latin Music Award, logros que respaldan su vigencia en la industria.

Sus giras internacionales han registrado llenos totales en teatros y arenas, incluso en periodos sin lanzamientos recientes.

