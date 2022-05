Jennifer Segura sobre su nueva carrera en Teletica: "Fue un sí inmediato"

La periodista Jennifer Segura ahora es parte de Teletica, tras ser nombrada como presentadora del nuevo programa llamado 'Calle 7', el cual presentará junto al comunicador Pablo Cartín.

"Me siento demasiado honrada. Teletica es una empresa con demasiada fuerza en nuestro país, entonces es un honor ser parte de ella. Cuando Gabriela Solano (productora) me llamó para comentarme del proyecto, casi que fue un sí inmediato por todos los planteamientos que estaba haciendo, como el tener una cercanía con la gente, que como periodista uno ya lo trae en la sangre, tener que empatizar con la gente y ser cercana, que por muchos años lo he ejercido. Entonces me gusta muchísimo y sé que voy a disfrutarlo, porque esto me apasiona mucho. Lo haré desde la cámara con la gente en su casa y en la calle; es como tener lo mejor de los dos mundos. La idea es que sea una participación muy genuina", relató Segura a Teletica.com.