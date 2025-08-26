Jennifer Lawrence recibirá el gran premio honorífico del Festival de San Sebastián

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá el premio honorífico Donostia a su trayectoria en el Festival de Cine de San Sebastián, que este año se celebrará del 19 al 27 de setiembre, anunció este martes la organización.



La intérprete de 35 años, ganadora de un Óscar por su papel en El lado bueno de las cosas (Silver Linings Playbook), es considerada "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo", señaló el certamen en un comunicado.



La entrega del galardón tendrá lugar el 26 de setiembre en el Kursaal, el palacio de congresos de San Sebastián, en una gala en la que también se proyectará Die My Love, la más reciente película en la que participa Lawrence y de la que además es productora.



A lo largo de su carrera, la actriz ha destacado en filmes como la trilogía de Los juegos del hambre, La gran estafa americana, Joy y No mires arriba. También ha impulsado proyectos a través de su productora Excellent Cadaver, con la que ha respaldado cintas como Causeway y No Hard Feelings, orientadas a “contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión”, según destacó el festival.



La 73ª edición del certamen donostiarra otorgará asimismo otro premio Donostia a la productora española Esther García, colaboradora de Pedro Almodóvar desde 1986.

García, reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía en 2018, cuenta con seis Premios Goya: tres por películas de Almodóvar y otros tres por largometrajes de Álex de la Iglesia, Isabel Coixet y el argentino Damián Szifron.

