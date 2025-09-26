Jennifer Lawrence condena “genocidio” en Gaza y carga contra política estadounidense

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence condenó este viernes "el genocidio" que, a su juicio, ocurre en Gaza y criticó a los políticos de su país por carecer de "integridad", durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián.



​"Lo que está ocurriendo es nada menos que un genocidio, y es inaceptable", afirmó la actriz de 35 años al ser consultada sobre la guerra en Gaza, en la conferencia previa a recibir el premio honorífico Donostia esta tarde en el festival. "Lo que me entristece tanto es que esta falta de respeto y el discurso actual en la política estadounidense se vayan a convertir en algo normal para ellos; me refiero a los jóvenes que votan ahora con 18 años", añadió. "Va a ser totalmente normal que la política carezca de integridad. Los políticos mienten, no hay empatía, y todo el mundo debe recordar que, cuando ignoras lo que está pasando en una parte del mundo, no tardará mucho en llegar también a tu lado", sostuvo, sin nombrar a nadie en particular.

La ganadora del Óscar en 2013 por 'Silver Linings Playbook' lamentó que sus declaraciones o las de sus colegas sobre temas de actualidad solo sirvan "para echar más leña al fuego", cuando los asuntos a debate deberían solucionarlos los "representantes electos".



En paralelo con la entrega del premio Donostia en la 73.ª edición del festival, se proyecta su última película, 'Die My Love', dirigida por Lynne Ramsay, que ya se presentó en el Festival de Cannes.



Coproducida por ella y Martin Scorsese, la película está basada en la novela 'Mátate, amor' de la escritora argentina Ariana Harwicz. La historia aborda la felicidad de una pareja que se torna conflictiva tras la llegada de un bebé, en línea con otras obras que muestran la maternidad de manera desacralizada y sin tapujos.



Lawrence, madre de dos hijos, compartió su experiencia personal.