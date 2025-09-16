Jennifer Lawrence, Binoche y Farrell, estrellas del Festival de San Sebastián

El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes, homenajeará a la actriz estadounidense Jennifer Lawrence y contará con otras estrellas como Colin Farrell y Juliette Binoche, en una sección oficial con fuerte presencia de películas argentinas y españolas.

La oscarizada actriz francesa Juliette Binoche (El paciente inglés) presentará en la sección oficial, pero fuera de concurso, su debut como directora, In-I in Motion, un documental sobre una gira escénica que realizó en 2007.

Paul Dano, Matt Dillon, Ron Perlman, Harris Dickinson y Stellan Skarsgård son otras de las figuras que recorrerán la alfombra roja del certamen de la ciudad del norte de España, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre.

La 73ª edición del festival, la más pequeña de las grandes citas europeas tras Cannes y Venecia, se inaugurará con la proyección de 27 noches, una producción argentina dirigida por el uruguayo Daniel Hendler.

Otros dos largometrajes argentinos competirán por el premio a mejor película: Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, y Belén, de Dolores Fonzi. La sección oficial también incluye títulos de la francesa Claire Denis (Le Cri des Gardes), el alemán Edward Berger (Ballad of a Small Player) y el belga Joachim Lafosse (Six jours ce printemps-là).

El país anfitrión participa con cuatro producciones, entre ellas Los Tigres, de Alberto Rodríguez —director de La isla mínima—, protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y Maspalomas, de los vascos Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

En total, 17 filmes competirán en la sección oficial, cuyo jurado, presidido por el director español J.A. Bayona, decidirá los principales galardones que se entregarán en la gala de cierre del sábado 27.

Postura política sobre Gaza

Al igual que en Cannes y Venecia, se espera que las personalidades asistentes se pronuncien sobre la situación en la Franja de Gaza y la ofensiva israelí. El propio festival ya se manifestó en un comunicado contra las "masacres inimaginables".

"Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma (...) Destruyen Gaza", señaló la dirección del certamen en su declaración.

"Es obligado pues condenar hoy (...) el genocidio que está perpetrando el Gobierno" de Benjamin Netanyahu, agregó el texto, que exigió "un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás".

Esta postura se da en un país cuyo Gobierno de izquierda ha sido una de las voces europeas más críticas hacia Netanyahu y donde son frecuentes las protestas propalestinas, incluidas las que obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta ciclista el domingo pasado en Madrid.

Premios Donostia

Uno de los premios honoríficos Donostia será entregado a Jennifer Lawrence, ganadora del Óscar por El lado bueno de las cosas (Silver Linings Playbook), quien se espera llegue a San Sebastián el 26 de septiembre.

El otro galardón recaerá en la española Esther García, productora de las películas de Pedro Almodóvar desde 1986 y ganadora de seis Premios Goya.

El certamen, considerado trampolín del cine latinoamericano en Europa, acogerá además la sección Horizontes Latinos, donde competirán doce filmes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.