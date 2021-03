Jencarlos Canela bromea con reto en boxeo y Yokasta Valle le responde "cuando quieras, donde quieras"

Jecarlos Canela disfruta del Caribe costarricense según lo demuestra su cuenta de Instragram.

En las últimas horas, el actor y cantante estadounidense y de padres cubanos ha subido imágenes de su paso por el túnel Zurquí.

"Vamos a ver que nos espera al otro lado de este túnel" reza el texto adjunto a la imagen del artista.

Más tarde posteó una foto en Cocles, señalando que el Caribe de Costa Rica tiene una "vibra especial".

Pero posiblemente el dato más curioso es que en la misma cuenta publicó un video en el que se ve boxeando con un saco, al mismo tiempo en que bromeó "listo para montarme en el ring con cualquiera aquí en Costa Rica".

Poco después, la cuenta de la boxeadora nacional Yokasta Valle le siguió la broma y contestó "cuando quieras, donde quieras".

Tal cosa generó una serie de reacciones y comentarios divertidos entre seguidores.

Pero el artista no se quedó con las ganas de seguir con la broma y respondió:"si ya sabes cómo me pongo para que me retas!!!".