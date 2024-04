“Jeff On” fue el invitado estrella de ‘Calle 7: La Revista’

​“La participación en 'Nace una estrella' me cambió la vida. Gracias a eso, tripliqué seguidores en redes, y ahora las personas me reconocen, se acercan a pedirme una fotografía, a conocerme, aumenté mis seguidores. Para mí, es un cambio brusco pasar del anonimato a esto, que la gente te salude, eso de que ahora soy una cara entre comillas conocida, me cambió la vida", terminó Donato.