Jeff Bezos está en Venecia para su boda, pese a las protestas

El multimillonario Jeff Bezos, jefe de Amazon, está en Venecia para su boda, constató el miércoles AFP, un evento que ha generado protestas en la turística ciudad.



Bezos y su futura esposa Lauren Sanchez fueron vistos entrando al lujoso hotel Aman situado en el Gran Canal, donde la noche cuesta más de 10.000 euros.



Las festividades se iniciarán el jueves y terminarán el sábado con una ceremonia en un lugar secreto por razones de seguridad.



Según la prensa italiana, Bezos (61 años) y Sánchez (55 años), ambos divorciados, habrían reservado completamente los hoteles más lujosos de la ciudad para acoger a sus prestigiosos invitados: desde Leonardo DiCaprio a Ivanka Trump, pasando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom o Kim Kardashian.



La hija del presidente estadounidense llegó el martes por la tarde a Venecia, acompañada de su esposo Jared Kushner y sus hijos, constató un fotógrafo de AFP.



El yate de Bezos, el Koru, fondeará ante la isla de San Giorgio Maggiore, situada justo en frente de la célebre plaza San Marco y que habría sido alquilada en su totalidad para esta fiesta.



Este derroche de lujo suscitó polémica en Venecia, donde parte de la población teme que los invitados hagan todavía más inhabitable una ciudad ya invadida por los turistas.



El lunes, un grupo de activistas de Greenpeace desplegó una pancarta gigante en la plaza San Marco con una foto de Bezos riendo acompañado por el mensaje: "Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos".



En los últimos días fueron pegados afiches con la inscripción "No space for Bezos" ("No hay espacio para Bezos").



Erigida a lo largo de los siglos en islotes en una laguna, Venecia implementó un controvertido billete de entrada para los visitantes diarios, pero algunos reclaman políticas más ambiciosas para luchar contra la crisis de la vivienda y demográfica en la ciudad.