Jecsinior Jara sufre aparatoso choque: "Es una segunda oportunidad"

Tras su presentación artística en la Expo San Carlos, este sábado, el cantante Jecsinior Jara sufrió un accidente que le pudo arrebatar la vida. Pero, en sus palabras, "gracias a Dios, me dieron una segunda oportunidad".

El aparatoso choque ocurrió en Puerto Viejo de Sarapiquí, cuando el cantante nacional iba de regreso hacia su casa.

“Había mucha neblina y creo que se me atravesó un perro, al ver el animal me moví, me salí de la carretera y choqué contra una alcantarilla. Los dos asistentes y yo estábamos conscientes. Llegó la Cruz Roja y nos llevaron a la Clínica de Puerto Viejo, nos valoraron y pues, en general, estábamos bien; pero sí teníamos golpes. Yo tenía un golpe en la frente, causado por la explosión de la bolsa de aire”, narró el artista nacional.

Golpeados, pero caminando por sus propios medios: así salieron los afectados del centro médico. El mánager los recogió y los llevó a San José, donde llegaron pasado el mediodía del domingo.

“Es un gran susto, es una segunda oportunidad. Así es la carretera, hay peligro, estoy agradecido con Dios y la vida porque no herimos a nadie, no chocamos contra una casa ni una persona. Por la hora en que sucedió, no había mucho tránsito en la calle, pero sí había por ahí muchos perrillos. Quiero agradecerle a la comunidad porque ellos salieron inmediatamente, apenas escucharon el golpe y nos asistieron”, comentó Jara.

La camioneta blanca que conducía tuvo pérdida total y ahora tiene que hacer las "vueltas" del seguro.

Hace pocos días, el artista lanzó su canción y video 'De esta me levanto', junto a la Banda Tierra Liberiana. “Tenemos video oficial, muy visto en YouTube, sonando muy bien en la radio y trabajando mucho, a echar pa’ lante”, concluyó.