Jecsinior Jara revela cuál fue su motivación y el secreto para bajar de peso

El cantante costarricense Jecsinior Jara no solo está impulsando su más reciente sencillo El baile del caballito, sino que también atraviesa un proceso personal enfocado en mejorar su salud y condición física, motivado tanto por su carrera artística como por su bienestar.

El artista confesó que durante años ha lidiado con un sobrepeso cercano a los 10 kilos, una cifra que lograba reducir parcialmente, pero que volvía a recuperar por falta de constancia.

​“Siempre he estado en ese tema de 10 kilos. Cuando me pongo las pilas bajo cuatro, pero ahí se me quiebra la voluntad”, reconoció.

Según explicó, factores como el estilo de vida nocturno, el consumo de alcohol y la falta de disciplina incidían en que abandonara los procesos.

​“Soy fiestero, soy dormilón y muchas veces uno busca cualquier excusa para no hacer nada”, admitió.

El detonante para retomar el cambio fue su propia dinámica de trabajo. Jara aseguró que el baile —parte esencial de sus presentaciones— lo impulsó a tomar decisiones más firmes.

“Me gusta bailar, me gusta subirme a presentaciones, y trabajo casi de miércoles a domingo. Eso también me hizo reaccionar”, señaló.

Además, reveló que la recomendación de un conocido lo llevó a iniciar un tratamiento médico supervisado para el control de peso, acompañado de un plan alimenticio y seguimiento profesional.

“Empezamos con un medicamento, un análogo GLP-1, y un plan alimenticio. No es una dieta, es aprender a comer”, explicó.

Más energía y disciplina

Aunque apenas cumple su primer mes en el proceso, el cantante asegura que ya percibe cambios importantes.

Como parte de su rutina, ha incorporado clases de cardio y caminatas, además de las sesiones de cardiodance que también utiliza para promocionar su canción.

El artista también tomó la decisión de reducir el consumo de alcohol, limitándolo principalmente a los fines de semana, con el fin de potenciar los resultados del tratamiento.

“Antes tomaba jueves, viernes, sábado, domingo… ahora estoy tratando de ordenarme, porque esto también requiere disciplina”, afirmó.

Jara reconoció que existen prejuicios sobre el uso de medicamentos para bajar de peso, pero aseguró que en su caso ha sido una experiencia positiva.

“Hay muchos tabúes, mucha gente dice que eso es perjudicial, pero yo no he tenido efectos secundarios. Me he sentido bien”, indicó.

A sus 42 años, el cantante es consciente de que el proceso requiere constancia.

“Bajar 10 kilos no es fácil, hay que ponerle ganas”, agregó.

Movimiento, salud y conexión con el público

El intérprete ha aprovechado esta etapa para reforzar un mensaje de bienestar a través de su música. Las clases de baile que organiza no solo buscan viralizar la coreografía de El baile del caballito, sino también incentivar la actividad física y la salud mental.

“Es moverse, bailar, ser felices. La gente se ríe, hace amigos y eso también es parte de la salud”, concluyó.

En paralelo, el artista continúa promoviendo el sencillo con una estrategia digital basada en redes sociales, replicando la fórmula de éxitos anteriores donde el público adoptó las coreografías como parte clave de su popularidad.