Jecsinior Jara nuevamente fue víctima del hampa: le robaron ₡4 millones en equipos

"Yo llegué a hacer ejercicio al box y cuando salí de la clase me di cuenta que había una luz encendida en el carro, y digo yo no dejé nada encendido y eso me dio una sospecha y me di cuenta que habían sacado el equipo. Habían forzado el llavín de la puerta trasera. Sacaron tres parlantes, una mixer, un micrófono inalámbrico, la computadora, el disco duro, una caja de cables y otros artículos personales", comentó Jara.