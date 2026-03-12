Jecsinior Jara busca viralizar 'El baile del caballito' con coreografía en redes

El cantante costarricense Jecsinior Jara promociona su más reciente sencillo El baile del caballito con una estrategia centrada en redes sociales y en una coreografía que el público ya identifica, dinámica que busca replicar el éxito de otras canciones suyas que se volvieron populares por sus pasos de baile.



El tema nació con la intención de ser un tema alegre, dinámico y fácil de bailar. Según explicó Jara, el objetivo era crear una canción que conectara con el público a través de coreografías sencillas, tal como ocurrió con otros temas de su repertorio.



El artista señaló que canciones como Hey Baby o El Machete lograron posicionarse gracias a que el público adoptó sus coreografías.



En esta ocasión, la apuesta fue similar: un ritmo festivo acompañado por "el baile del caballito".

​"Yo recuerdo hace unos años que pegaba pósters en los postes, sobre eventos y así. Ahora todo es por redes sociales y a eso es a lo que estoy apostando", dijo.





La canción tiene su origen en un tema en portugués que el cantante recibió de seguidores brasileños hace aproximadamente un año. Sin embargo, la versión final cambió por completo.



El equipo decidió transformar el tema y adaptarlo a un estilo cercano al regional mexicano y a la quebradita, lo que generó una propuesta completamente distinta a la original.



El sencillo fue estrenado el 17 de enero durante el Tope de Palmares.



El proceso de producción se realizó en pocas semanas. La grabación se llevó a cabo en Grecia con el apoyo del productor Alfonso Valverde, mientras que integrantes del grupo Navegantes participaron en los coros.



Jara comentó que el proceso fue ágil y que varias pruebas musicales permitieron elegir la versión final del tema.



Cardio dance para impulsar la canción



Para promocionar la canción, el artista organizó clases de cardio dance en gimnasios y academias de baile, con el objetivo de que más personas aprendieran la coreografía y la replicaran en redes sociales.



La iniciativa incluyó varias sesiones previas que culminaron en una gran clase colectiva con cerca de 150 personas en el parqueo de Plaza América.



El cantante explicó que priorizaron la viralización del baile mediante videos cortos en plataformas como Instagram antes de lanzar el videoclip oficial.

Vea en el siguiente video "la coreografía oficial":





Aunque la canción ya circula ampliamente en redes sociales, el video oficial todavía no se ha publicado. El artista adelantó que planea grabarlo el 28 de marzo durante el Verano Toreado.



​"La idea es capturar imágenes del evento y convertirlas en el videoclip del tema. Me encantaría", agregó Jara.

Para este 2026, el artista aseguró que continuará trabajando en nueva música durante este año.

Entre sus planes figuran colaboraciones con artistas costarricenses y la posibilidad de incursionar en el género salsa en futuras producciones, como El Padrino II.



