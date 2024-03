Jecsinior acerca del reto de vestirse como mujer: "Yo, como cuerpazo, no te ofrezco"

​"Yo quiero crecer como artista también obviamente, pero aquí la parte de actuación, de interpretación es una parte muy importante. El reto de esto va a ser eso, vestirse de mujer.Yo tengo la ventaja de tener un sello muy particular, muy personal. Jecsinior canta como canta Jecsinior; y eso es lo primero que aquí voy a tener que cambiar.



"El tema de vestirme como mujer, lo de los tacones me preocupa, y cómo me voy a ver, porque yo, como cuerpazo, no te ofrezco", dijo.