Jeancarlos Canela anuncia su compromiso con la tenista Olivia Elliott

El cantante y actor Jeancarlos Canela dio a conocer este domingo una de las decisiones más significativas de su vida: se comprometió con su novia, la tenista inglesa Olivia Elliott.

El artista compartió un video en el que se observa el emotivo instante en que, con el mar de fondo, se arrodilla para pedirle matrimonio. En las imágenes ambos lucen visiblemente conmovidos y se aprecia también una sesión de fotografías en la que Elliott muestra el anillo que acaba de recibir.





Junto al video, Canela publicó un extenso mensaje dedicado a su ahora prometida, en el que describe cómo preparó el momento y lo que ella significa en su vida.

El intérprete explicó que todo comenzó con una carta que le pidió leer frente al atardecer, evocando el mismo escenario en el que su relación se hizo oficial “hace muchos atardeceres”.

El mensaje continúa con una declaración honesta y profunda sobre el amor, la complicidad y los desafíos que han enfrentado como pareja. Canela le expresa a Elliott que desde que ella llegó a su vida, “los momentos difíciles se volvieron más fáciles” y que no desea enfrentar nada en este mundo sin tenerla a su lado.

Asimismo, le promete estar presente en los altos y bajos, proteger su corazón, crecer juntos y elegirla cada día: “Tu mejor amigo, tu fan número uno, tu amante y, si te das vuelta y me honras diciendo que sí, tu futuro esposo.”

La respuesta de Elliott fue un rotundo “sí”, sellando un momento que el propio Canela describió como uno de los más importantes de su vida.









