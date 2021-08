Javier Acuña será de nuevo profesor de baile en TCMS

En esta sexta temporada de "Tu Cara Me Suena" (TCMS) los participantes aprenderán los pasos de baile de la mano del bailarín profesional, Javier Acuña.

Acuña, quien ha estado en formatos como "Dancing with the Stars", asume nuevamente el reto de estar en TCMS.

Sobre si siente que será un gran reto esta temporada dijo "a los participantes a algunos los voy conociendo con otros ya eh trabajado, vamos a ver cómo se van comportando durante este proceso, en mi caso haré lo posible y les ayudaré a trabajar cada puesta en escena de la mejor manera para poder llegar a los hogares de Costa Rica y darles un súper show cada domingo".

Acuña está feliz de que este tipo de formatos impulsan el talento nacional tanto en canto como en baile y espera muchas nuevas experiencias, crecimiento personal y profesional.

Alhanna Morales será parte del grupo de bailarines



La bailarina profesional Alhanna Morales se suma al equipo de baile de TCMS.

"Cuando me contactaron pensé que era para Dancing pero después me explicaron que era para TCMS y me emocioné porque nunca he hecho una temporada completa de este formato, solo he estado en algunas ocasiones como invitada", acotó.