Jason Momoa dice estar en el mejor año de su carrera

Con varias películas por estrenar y surfeando sobre el éxito de la cinta más taquillera de 2025 en Estados Unidos, el actor Jason Momoa asegura estar viviendo un momento singular en su carrera.

​"Este probablemente sea el año más importante de mi carrera", dijo Momoa, de 46 años, en una entrevista con AFP.

"Salí a hacer de todo", añadió el actor, quien interpretará a Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico del universo DC, en la próxima película 'Supergirl', un papel que describió como "un sueño de infancia".



El astro también participa en la adaptación cinematográfica de 'Street Fighter' y en la trilogía de 'Duna', cuya última entrega llegará a los cines en diciembre.



El hawaiano, que saltó a la fama gracias a la serie 'Game of Thrones', también destacó la oportunidad de trabajar junto al director Julian Schnabel, a quien definió como su favorito, en 'In the Hand of Dante', producción que se estrenará este mes en Netflix.



Momoa considera que atraviesa una buena racha profesional, impulsada además por el fenómeno de taquilla 'Una película de Minecraft', que protagonizó junto a Jack Black y que se convirtió en un éxito global.

​"Realmente fue enorme, ¿sabe? No lo vimos venir", comentó el actor, quien encontró en la cinta una oportunidad para volver a explorar el género de la comedia.

"Siempre quise hacer comedia. Quiero decir, toda mi vida hice acción", señaló. Para él, los superhéroes se sienten como algo "inevitable" en su carrera, mientras que la posibilidad de "hacer reír a la gente" representa un desafío diferente.



El actor destacó que papeles cómicos como su participación en 'La gran aventura LEGO 2', en la que dio voz a una parodia de Aquaman —personaje que interpretó en varias producciones—, le permitieron conectar con una audiencia muy especial: su familia.



"Fue un momento épico", comentó Momoa.

"Mis hijos pudieron verme hacer el doblaje. En general, lo demás no les importa mucho, pero cuando estoy en algo de Lego, soy una superestrella", afirmó.



El actor volvió a vincularse con la marca de los famosos bloques de construcción al debutar este lunes como "maestro de juegos", la figura central de la campaña de Lego 'Nunca pares de jugar', una iniciativa que busca incentivar a las familias a dedicar más tiempo a jugar con sus hijos en una época marcada por el predominio de las redes sociales y las pantallas.

​"Crecí con Lego. Mis hijos crecieron con Lego", expresó Momoa, quien considera que las coloridas piezas y sus infinitas posibilidades son una herramienta para desarrollar la creatividad y la imaginación. "Es algo que me hace feliz".

El particular rol vino acompañado de un beneficio adicional.



"Que Lego lo elija, que tenga sus propias figuras de acción, sus propios muñecos y que los hayan fabricado fue algo muy especial", concluyó.



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