Jardín Botánico Lankester: un lugar de desconexión entre orquídeas

El Jardín Botánico Lankester, ubicado en la provincia de Cartago, resguarda una de las colecciones de orquídeas más grandes e importantes del continente americano.

En este espacio, administrado por la Universidad de Costa Rica (UCR), conviven cientos de especies que destacan por su diversidad de colores, formas y tamaños, desafiando la idea de que lo grandioso siempre debe ser visible a simple vista (ver video adjunto de Telenoticias en la portada).



Anaranjadas, amarillas, moradas, blancas y, en algunos casos, diminutas hasta casi desaparecer ante el ojo humano, las orquídeas del Lankester comparten una característica común: cada una es única. Su contemplación, según describen quienes trabajan en el lugar, invita a detener el tiempo y observar con calma.

​“A pesar de que sí llevamos un inventario, todavía hay especies que siguen sorprendiéndonos por sus características”, explicó Daniel Rodríguez, funcionario del jardín, al referirse a la riqueza botánica que alberga el sitio.

Más allá de las orquídeas, el Jardín Botánico Lankester cuenta con otras seis colecciones de flora que amplían la experiencia de los visitantes. Uno de los espacios más concurridos es el jardín japonés, donde se pueden apreciar cabañas tradicionales, un puente curvo, peces koi, bonsáis y una linterna de piedra que funciona como monumento por la paz.



“Es un espacio que permite acercarse a la cultura japonesa sin salir de Costa Rica”, añadió Rodríguez.



La oferta se completa con una colección de cactus y suculentas, así como con senderos diseñados bajo un concepto universal, aptos para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida, lo que garantiza el acceso a todos los puntos del jardín.

El Jardín Botánico Lankester se localiza a unos 50 minutos de San José y a solo 10 minutos del centro de Cartago, en dirección a Paraíso. Abre todos los días del año, incluidos feriados, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.



La entrada para adultos residentes tiene un costo de ₡3.000, mientras que estudiantes y adultos mayores pagan ₡2.000. Los menores de cinco años ingresan de forma gratuita. Para más información, el público puede comunicarse al teléfono 2511-7949.



Con su combinación de ciencia, naturaleza y cultura, el Jardín Botánico Lankester se presenta como una opción ideal para quienes buscan salir de la rutina y conocer uno de los tesoros naturales más importantes del país.



