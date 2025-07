James Gunn: “No se necesita hacer a Superman más oscuro para hacerlo interesante”

James Gunn no quiso replicar lo ya hecho ni reinventar por completo. Su meta fue más ambiciosa: devolverle el alma a Superman, un personaje que —según él— se volvió invisible entre antihéroes cínicos y narrativas sombrías.

Antes del estreno global del filme este 10 de julio, el director reveló su enfoque creativo, sus referencias visuales y emocionales, y por qué eligió al actor David Corenswet como el nuevo Clark Kent, según informó Warner Bros a Teletica.com.



A diferencia del tono sombrío que ha dominado el cine de superhéroes en los últimos años, Superman es una historia sobre ser bueno —literalmente— en un mundo complicado.

El guionista se inspiró en la novela gráfica All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Quitely.

​“Ese fue el momento en que me enamoré del personaje como adulto. Me mostró que no se necesita hacer a Superman más oscuro para hacerlo interesante. Solo se necesita mostrar su humanidad”, señala.