Jacob Elordi fue hospitalizado en plena filmación de "Cumbres Borrascosas"

Este ﻿12 de febrero estrena Cumbes Borrascosas y a días del estreno, su protagonista Jacob Elordi recordó en una entrevista con Esquire que fue hospitalizado por﻿ una quemadura de segundo grado en la espalda durante la primera semana de grabaciones de la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell y protagonizada junto a Margot Robbie.



El propio intérprete reveló que el accidente ocurrió en la casa donde se hospedaba durante el rodaje, cuando se apoyó accidentalmente contra una perilla de vapor en la ducha, lo que le provocó una lesión grave que requirió atención médica inmediata. A pesar del incidente, Elordi continuó con la filmación pocos días después.



La directora Emerald Fennell confirmó que recibió un mensaje del equipo de producción informándole que el actor estaba en el hospital.

​“Pensé que había sufrido un accidente de tránsito, pero luego me dijeron que se había quemado en la ducha”, relató.

Elordi explicó que el accidente ocurrió en un momento en el que estaba completamente inmerso en el personaje de Heathcliff, al punto de querer experimentar físicamente el desgaste emocional del rol.

​“Estaba obsesionado con llegar cada día limpio al set, y terminé pagando el precio”, señaló.

Más allá del percance, el actor aseguró que Cumbres Borrascosas es la mejor película en la que ha trabajado y que aceptó el papel sin siquiera leer el guion completo. Fennell lo contactó por mensaje directo cuando él estaba en Indonesia y su respuesta fue inmediata.

Otro dato revelador es que Elordi lloró al leer el final del libreto, tanto que envió una fotografía del guion cubierto de lágrimas a la directora.



En la película, Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, la obsesiva pareja de Heathcliff. Elordi describió a su compañera como “magnética” y afirmó que trabajar con ella fue uno de los mayores desafíos de su carrera.



El rodaje se desarrolló principalmente en los páramos de Yorkshire, un entorno que, según el actor, tuvo un impacto emocional profundo.

​“Uno entiende por qué esta historia existe cuando pisa ese lugar. Se siente el dolor en el aire”, dijo.

La cinta, producida por Warner Bros. Pictures y LuckyChap Entertainment, llegará a los cines nacionales este jueves y se perfila como una de las adaptaciones más intensas y oscuras del clásico literario.

