Jacob Collier, el “Mozart de la Generación Z”, se presentará en Costa Rica

El aclamado músico y compositor Jacob Collier se presentará por primera vez en Costa Rica el próximo 21 de setiembre en el anfiteatro de Parque Viva, en Alajuela, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica bajo la dirección de Marvin Araya.

Collier, siete veces ganador del premio Grammy y reconocido por The New York Times como “el colorido Mozart de la Generación Z”, es famoso por su enfoque innovador y ecléctico de la música.

Su discografía, que cruza géneros, le ha otorgado 15 nominaciones y lo convirtió en el primer artista británico en ganar un Grammy por cada uno de sus primeros cinco álbumes de estudio.

El artista ha colaborado con figuras de la talla de Coldplay, SZA, Stormzy, Anoushka Shankar, Shawn Mendes, Hans Zimmer y Joni Mitchell, consolidándose como un referente de la creatividad musical contemporánea. Entre sus logros se destacan la composición en tonalidades poco convencionales y la capacidad de reunir a grandes audiencias para improvisaciones colectivas, ampliando los límites de la música tradicional.

Según los organizadores, “es reconocido por su talento excepcional, su creatividad sin límites y su capacidad para ofrecer una experiencia sonora incomparable”.

Puede adquirir las entradas a través de www.cr.publitickets.co.