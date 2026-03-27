Ivy Queen, Fonseca, Grupo Firme y Montaner protagonizan la agenda de conciertos del fin de semana

El cierre del Festival Internacional de las Artes (FIA) coincide con una agenda cargada de conciertos internacionales que pondrán a vibrar a miles de personas este fin de semana en Costa Rica.

Por un lado, el FIA entra en su segundo y último fin de semana con una oferta diversa que incluye música, teatro, danza, cine, literatura y moda. La mayoría de las actividades son gratuitas, especialmente las que se desarrollan en La Sabana y el Centro de Cine en Barrio Amón, lo que lo convierte en una de las principales opciones culturales para el público.

En el apartado musical, el festival tendrá presentaciones destacadas como la del colombiano Fonseca, este viernes a las 8:30 p. m. en La Sabana, mientras que el cierre estará a cargo de la puertorriqueña Ivy Queen, quien se presentará el domingo a las 8 p. m.

Durante el fin de semana también habrá conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional, así como espectáculos de artistas como Monsieur Periné y Marta Gómez. Además, el FIA ofrecerá actividades paralelas como pasarelas en la Antigua Aduana, funciones de danza, cine europeo y presentaciones literarias.

Entre las propuestas destacadas fuera de los escenarios principales, el programa “Música en el Museo” presentará el concierto “Simplemente Mujer” este domingo 29 de marzo a las 11 a. m. en el Museo Nacional, seguido de visitas guiadas gratuitas a exposiciones permanentes.

Conciertos internacionales fuera del FIA

Paralelo al festival, otros espectáculos internacionales atraerán la atención del público. Este viernes 27 de marzo, el cantautor Ricardo Montaner se presentará en Parque Viva como parte de su gira El Último Regreso. Las puertas abrirán a las 4 p. m. y el artista subirá al escenario a las 7 p. m. en un concierto que promete un recorrido por sus éxitos más conocidos.

Por su parte, la agrupación mexicana Grupo Firme ofrecerá su concierto este sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. La apertura de puertas será a las 2 p. m. y el grupo saldrá al escenario a las 6:50 p. m., en un evento exclusivo para mayores de edad.

La producción informó que durante la tarde habrá actividades con marcas, música de DJ y presentaciones previas. Además, se recordó que dentro del estadio los pagos serán principalmente con tarjeta y que existe una lista de objetos prohibidos para el ingreso, como botellas, cámaras profesionales, drones y encendedores, entre otros.





Con esta combinación de eventos gratuitos y espectáculos internacionales, San José se consolida como el epicentro cultural del país durante este fin de semana, ofreciendo opciones para todos los gustos y públicos.

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