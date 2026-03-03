Itzel se libera en 'Fue x ti', un himno de amor propio que fusiona pop y danza

La cantante y bailarina costarricense Itzel Lozano Soto presentó su nuevo sencillo Fue x ti, una canción que nació desde lo más íntimo y que marca un momento de evolución tanto personal como artística.

El tema comenzó a trabajarse en noviembre del año pasado y tomó forma durante dos meses de producción.

​“Es muy personal. Habla de ese momento en el que uno se siente amarrado a algo o a alguien y empieza a ser otra persona, hasta que se da cuenta de que no tiene que cambiar por los demás”, explicó Itzel.

La composición fluyó con rapidez: la escribió en dos sesiones y luego afinó detalles antes de entrar al estudio. Para la artista, este lanzamiento ocupa un lugar especial dentro de su repertorio.

​“Siempre le meto alma, vida y corazón a mis canciones, pero esta tiene una historia diferente, más enfocada en el amor propio”, afirmó.

Un video cargado de simbolismo

Fue x ti es el tercer video musical de su carrera, después de Dime y No vuelvas más. En esta ocasión, la propuesta visual refuerza el mensaje de la canción: inicia con una Itzel oscura, “amarrada”, casi fuera de sí, y evoluciona hacia una versión más auténtica y luminosa.

La producción estuvo a cargo de Armando León, compañero de baile de la artista, quien logró integrar de manera orgánica sus dos grandes pasiones: el canto y la danza. El rodaje se extendió durante una jornada maratónica, desde el mediodía hasta casi las tres de la madrugada.

“Lo más difícil fue mantenerme en el personaje. Tenía que explotar mucho la parte actoral, sentir la canción y vivir el momento”, relató.

El público primero conoció la canción y luego el video, lo que permitió distintas interpretaciones. Con el estreno audiovisual, la narrativa tomó un nuevo giro y, según Itzel, la recepción ha sido “muy buena”.

​“Estoy muy contenta con lo que ha pasado”, dijo.





Evolución y sueños de colaboración

Al resumir su proceso artístico, Itzel lo define como una “evolución muy bonita”. Asegura que cada lanzamiento le permite explorar nuevas facetas y conocerse más.

En cuanto a colaboraciones, adelantó que ya tiene una primera participación nacional próxima a estrenarse. Además, destacó el talento local y mencionó que le gustaría trabajar con artistas como Daequel y Tamadores.

A nivel internacional, su colaboración soñada sería con Sech o con Milo J.

Con apenas año y medio desde sus primeras promociones musicales, la artista reconoce que el crecimiento ha sido progresivo.

​“No me imaginé este punto en específico, pero sí sabía que todo se iba a dar en su debido tiempo”, comentó.

Itzel también confirmó que prepara un show en vivo para este año, del que pronto dará más detalles.

Finalmente, dedicó un mensaje a quienes la han acompañado desde el inicio: