¡Ítalo se queda en Teletica! Vea aquí cuál será el nuevo trabajo del presentador

¡Ítalo Marenco se queda en Teletica! Así lo confirmó él mismo a Teletica.com, al anunciar su llegada al programa Buen Día.

El presentador estará en la pantalla de lunes a viernes de 8 a. m. a 10 a. m., horario de la revista matutina, un formato al que está habituado y en el que se siente muy cómodo.

“Este año, 2025-2026, es bendecido, mi papá me lo dijo en vida. Me dijo: ‘Usted va a bailar en la pista y usted va a ser parte de Buen Día’. Yo me quedé como: ¿qué le pasa a mi papá? Y hoy estoy viendo lo que él me dijo en algún momento, que iba a ser parte de Teletica.

“Estoy muy feliz de saber, número uno, que mi papá tenía razón. Y número dos, de que estoy llegando a una revista mañanera hermosa, donde lo mío son las señoras”, expresó en una entrevista con este medio.



La incorporación al espacio de las mañanas se da meses después de su participación en Mira quién baila, así como en la temporada de Toros Teletica en Pedregal.

“El reconocido presentador y actor, Ítalo Marenco, volverá a ser parte del elenco formal de Teletica y su programación de cada día. En esta ocasión, Ítalo se integra plenamente al programa ‘Buen Día’, de cada mañana, como parte de su equipo permanente de presentación y animación”, anunció Televisora de Costa Rica este viernes.



Marenco confía en que se acoplará bien al elenco, ya que conoce a la mayoría de presentadores, y espera sacar sonrisas al público “desde buena mañana”, sobre todo a sus queridas señoras.

“Cuando murieron mi mamá y mi papá, me dijeron: ‘Usted tranquilo, que ahí en la calle hay un montón de mamás que también lo quieren’, y me lo hacen sentir, muchísimo. Entonces para ellos está dedicado esto.



“Solo puedo darle muchísimas gracias a Dios por todas las bendiciones que están llegando a mi vida”, concluyó.

Teletica adelantó que Ítalo saldrá en el programa a partir del lunes 5 de enero de 2026. Compartirá pantalla con Jennifer Segura, Nancy Dobles, Thais Alfaro, Natalia Monge y Daniel Céspedes.

En el comunicado oficial, la empresa reconoció la carrera televisiva y actoral de Marenco.