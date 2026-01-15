Ítalo Marenco y Daniel Céspedes protagonizan “calendario sexy”: vea aquí las fotos

El pasado lunes 5 de enero, el presentador Ítalo Marenco se unió al elenco de presentadores de la revista matutina de Teletica, Buen Día, y desde el primer paso que dio dentro del set ya estaba pensando con qué ocurrencia salir para llegar al corazón de la audiencia y sacarles más de una risa.

Primero, se comprometió a darles desayuno a todos y cumplió. Luego utilizó su agilidad para subirse a un árbol, todo esto en su primera semana en el espacio mañanero y cuando parecía haberse calmado, salió con otra idea: protagonizar un “calendario sexy” con su compañero Daniel Céspedes.

Para esta “gran idea”, el actor y presentador solicitó ayuda a los community managers de Teletica.com, quienes fueron cómplices en esta idea. Con IA crearon imágenes de ambos presentadores sin camisa, con diferentes trajes y poses muy profesionales.

Vea aquí las fotos:

Entre bromas, Ítalo dijo que son imágenes reales y que fueron parte de una sesión de fotos para los calendarios 2026.



Sus compañeras Thais Alfaro, Natalia Monge, Nancy Dobles y Jennifer Segura no pudieron contener la risa, mientras Céspedes le seguía el juego a Marenco.