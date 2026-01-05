Ítalo Marenco vistió una prenda muy especial para su primera aparición en ‘Buen Día’

Ítalo Marenco vive uno de los momentos más significativos de su carrera profesional. Este lunes, el presentador se incorporó oficialmente al elenco de Buen Día y lo hizo cargado de emoción, gratitud y simbolismo, al portar una prenda muy especial: un saco que le regaló su mamá.



“Le doy muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad. Solo Dios sabe dónde lo coloca a uno para ser feliz”, expresó Marenco. El animador aseguró que llega a “una casa hermosa, con un equipazo”, y que está disfrutando cada minuto de esta nueva etapa.

La mañana no fue cualquier otra para él. Confesó que durmió poco debido a la adrenalina previa a su primer día al aire.

​ “Cuando abrí los ojos, ya me tenía que ir a bañar. Llegué muy temprano, a las seis y media. El saquito que me regaló mi mamá no podía faltar hoy, la tenía que tener muy presente conmigo”, relató con emoción.

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando recordó a su padre, quien —según contó— siempre le dijo que este día llegaría.

​“Mi papá me decía: ‘Usted va a terminar aquí, papito’. Al principio uno no le hace mucho caso, pero cuando esto se vuelve realidad, yo me hinqué y le dije: ‘Papi, gracias, porque me la cantó’”, compartió.

Para Marenco, Buen Día se resume en una sola palabra: “bendición”.

​“Desde el camarógrafo, el sonidista, la señora que da el cafecito, los presentadores… todos te reciben como una familia. Esa es la esencia de esta empresa y estoy muy agradecido”, afirmó.

​El recibimiento de sus compañeros fue cálido y cercano. Ítalo recordó que con varios de ellos ya había compartido proyectos anteriores, como el Festival de la Luz, Mira quién baila o distintos espacios televisivos.

​ “Es como estar en casa”, aseguró, al referirse a su relación con Nancy Dobles, Thais Alfaro, Natalia Monge y Daniel Céspedes.

El cariño del público tampoco pasó desapercibido. El presentador contó que en los últimos días ha recibido mensajes, abrazos y muestras de apoyo, especialmente de las seguidoras del programa.

​“Ayer en los toros me decían: ‘Ítalo, ya puse la alarma para las 8’. Uno siente que las señoras te adoptan y eso es una gran bendición, porque uno entra al hogar de las personas”, dijo.

Aunque admitió sentir nervios antes de salir al aire, los describió como “cosquillitas muy ricas” que se fueron disipando con los abrazos del equipo. Sobre lo que el público puede esperar de él, fue claro:

​“El mismo loco suelto, esa esencia no se va a cambiar. La persona que ven en cámara es la misma en todo lado”.

Marenco también reflexionó sobre lo que representa este 2026, que lo recibe con el cierre de Toros Teletica y su llegada a Buen Día.

​“Siento que es lo mejor que me ha pasado en mi vida y le doy muchas gracias a Dios”, concluyó.