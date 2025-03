Israel detiene y libera poco después a cineasta palestino ganador de un Óscar

La policía israelí liberó el martes al cineasta palestino Hamdan Ballal, codirector del documental ganador de un Óscar, No Other Land, detenido la víspera tras sufrir, según activistas, un ataque a manos de colonos israelíes en Cisjordania ocupada.



Basel Adra, quien trabajó con Ballal en la película, publicó en X una foto suya desde un hospital tras su liberación --que la policía también confirmó-- con manchas de sangre en la camisa.



“Hamdan ha sido liberado y se encuentra actualmente en el hospital en Hebrón recibiendo tratamiento. Fue golpeado por soldados y colonos en todo el cuerpo”, afirmó Adra, añadiendo que “los soldados lo dejaron con los ojos vendados y esposado” toda la noche.



Según el ejército israelí, tres palestinos fueron detenidos el lunes por “lanzar piedras” durante un “violento enfrentamiento” entre israelíes y palestinos en Susiya, en el sur de Cisjordania.



Un portavoz de la policía confirmó a AFP el martes por la mañana que había sido detenido.



Más tarde, la policía declaró que los tres habían sido “transferidos por las IDF (ejército) a la Policía de Israel para ser investigados bajo sospecha de lanzamiento de piedras, daños a la propiedad y puesta en peligro de la seguridad regional”.



La fuerza añadió que quedaron en libertad bajo fianza y se les prohibió ponerse en contacto con los demás implicados.



Yuval Abraham, quien codirigió el largometraje con Adra y Ballal, aseguró el lunes que un “grupo de colonos” atacaron y “golpearon” a este último.



Ballal “tiene heridas en la cabeza y el estómago (...) Los soldados invadieron la ambulancia que él llamó y se lo llevaron”, agregó.



Varios activistas del Centro para la No Violencia Judía, un colectivo antiocupación, declararon que fueron testigos de lo sucedido en Susiya.



Jenna, una activista estadounidense que prefirió no dar su apellido por motivos de seguridad, dijo que vio a las fuerzas israelíes meter a Hamdan y a otros dos palestinos en un auto de la policía.



Añadió que antes de la llegada de las fuerzas israelíes, un grupo de entre “15 y 20 colonos” atacó a miembros del colectivo y la casa de Ballal, que reside en la aldea.



“Este tipo de violencia se produce con regularidad”, aseguró la activista.



Aumento de los ataques



El ejército israelí dijo por su parte que tres palestinos fueron detenidos en Susiya por “arrojar piedras a ciudadanos israelíes, dañando sus vehículos”.



“Después de esto, estalló un violento enfrentamiento, que involucró lanzamientos mutuos de piedras entre palestinos e israelíes”, con “terroristas (...) lanzando piedras” a las fuerzas israelíes que llegaron al lugar, señaló.



El comunicado militar aseguraba que “ningún palestino fue detenido dentro de una ambulancia.”



Susiya se encuentra cerca de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas al sur de la ciudad de Hebrón donde se grabó el documental “No Other Land”.



El largometraje, que ganó el premio a mejor documental en los Oscar de este año, sigue a Adra y Abraham, que cuentan la historia del desplazamiento forzado de palestinos por tropas y colonos israelíes en Masafer Yatta, un área que Israel declaró zona militar restringida en la década de 1980.



Varios grupos de defensa de los derechos humanos aseguran que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza ha habido un aumento en los ataques de colonos israelíes en Cisjordania.



En Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967, viven tres millones de palestinos, así como casi medio millón de israelíes en asentamientos ilegales, según el derecho internacional.