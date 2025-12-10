¿Iron Maiden en Costa Rica? Productora alimenta rumores de concierto en 2026

Los fanáticos del heavy metal en Costa Rica pasaron de la sorpresa a la especulación pura este miércoles, luego de que la productora Move Concerts publicara un misterioso video que muchos interpretan como una pista directa del posible regreso de Iron Maiden al país en 2026.

El clip, de apenas unos segundos de duración, muestra una mano encendiendo la vela de un queque decorado con el número 50, una referencia inmediata al medio siglo de historia de la legendaria banda británica, fundada en 1975.









Tras esa imagen aparece una toma aún más inquietante: unos ojos rojos brillando en la oscuridad. Aunque no se muestra ninguna figura explícita, muchos seguidores asocian este detalle con Eddie, la icónica mascota de la agrupación, conocida por sus múltiples representaciones monstruosas y rasgos sobrenaturales.





Además, el audio que acompaña el video presenta una melodía muy similar al estilo característico de Maiden, con toques de guitarra que recuerdan sus intros más emblemáticas.





El mensaje final termina de encender las alarmas metálicas: “2026, celebramos 50 años de hierro” . La frase, contundente y sugestiva, disparó las teorías sobre un posible concierto de aniversario en Costa Rica, especialmente considerando la larga relación de Move Concerts con los grandes nombres de la industria.





Aunque la productora no ha confirmado ningún evento y solo se ha limitado a alimentar el misterio, la publicación ya generó una ola de comentarios, reacciones y especulación en redes sociales. Los fans locales, que aún recuerdan el potente show que la banda ofreció en el país hace más de una década, mantienen las esperanzas de que este enigmático video sea el primer paso hacia un anuncio oficial.



