Iron Maiden en Costa Rica: Esto costará escuchar ‘The Trooper’ en vivo

La espera terminó para los seguidores del heavy metal: Iron Maiden regresará a Costa Rica para celebrar su 50 aniversario con la gira Run For Your Lives, un espectáculo especial que llegará al Estadio Nacional el jueves 8 de octubre de 2026 y que promete un recorrido único por los primeros años de la banda británica.

El concierto destaca por una producción completamente renovada y por un setlist irrepetible, compuesto por canciones extraídas de los primeros nueve álbumes del grupo, temas que, según la propia banda, difícilmente volverán a interpretarse en futuras giras.

Para el público costarricense, el show tendrá un valor adicional, ya que marcará el reencuentro con Iron Maiden tras su última visita en 2016, cuando se presentaron con la gira The Book of Souls.

Las entradas saldrán a la venta a través de eticket y los precios, que ya incluyen cargos por servicio e impuestos, oscilarán entre ₡33.500 y ₡71.600, según la localidad. Las zonas de The Trooper y Gramilla, ambas de pie, serán exclusivas para mayores de 18 años, mientras que las graderías estarán habilitadas para menores de edad, quienes deberán asistir acompañados por una persona adulta.

El proceso de venta se dividirá en tres fases. Primero se habilitará la preventa para clientes AMEX, los días 2 y 3 de febrero. Luego será el turno de los tarjetahabientes BAC, quienes podrán comprar boletos entre el 4 y el 6 de febrero. Finalmente, la venta general, abierta para tarjetas de débito y crédito de cualquier entidad, comenzará el 7 de febrero a partir de las 10 a. m.

Además del show principal, la noche contará con la participación de The Raven Age como banda invitada.

El grupo, formado en Londres en 2009, está liderado por los guitarristas George Harris y Dan Wright, y ha ganado notoriedad dentro de la escena del heavy metal europeo. George Harris es hijo de Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden.

Con este anuncio, Iron Maiden reafirma su vínculo con Costa Rica y se prepara para ofrecer un espectáculo que apunta a convertirse en uno de los conciertos más esperados de 2026, tanto por la celebración de su aniversario como por la oportunidad de escuchar, en vivo, canciones emblemáticas que han marcado generaciones.