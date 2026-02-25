Iron Maiden celebrará 50 años con documental en cines antes de su regreso a Costa Rica

A casi cinco décadas de su nacimiento en 1975, Iron Maiden conmemorará su 50 aniversario con un ambicioso proyecto que llegará tanto a las salas de cine como a los principales escenarios del mundo. La agrupación estrenará el documental Iron Maiden: Burning Ambition, meses antes de su regreso a Costa Rica en 2026.

La producción cinematográfica repasará la historia y evolución de la banda, considerada una de las más influyentes del heavy metal. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha publicado 17 álbumes de estudio —el más reciente, Senjutsu— y ha ofrecido cerca de 2.500 conciertos en distintos continentes.





Documental con acceso exclusivo

El filme, titulado Iron Maiden: Burning Ambition —nombre inspirado en su canción Burning Ambition de 1980— es dirigido por Malcolm Venville y producido por Dominic Freeman.

La producción incluirá entrevistas con los integrantes de la banda y su co-mánager Rod Smallwood, así como con reconocidos admiradores como el actor Javier Bardem, el baterista de Metallica, Lars Ulrich, y Chuck D, líder de Public Enemy.

Según la sinopsis oficial, la película ofrecerá acceso sin precedentes a archivos históricos y material detrás de escena, mostrando la visión artística del grupo y la relación que mantiene con su comunidad global de seguidores.

El póster promocional, creado por el ilustrador Albert “Akirant” Quirantes, destaca a los integrantes Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers, junto a Eddie, la icónica mascota que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del género.

El estreno en cines está previsto para el 7 de mayo, mientras que la venta de entradas iniciará el 18 de marzo.

Iron Maiden se presentará el 8 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de la gira Run For Your Lives World Tour 2026, con la que celebrará oficialmente sus 50 años de trayectoria.

Costa Rica forma parte de un recorrido por Centro y Sudamérica que también incluirá fechas en El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.

El 2026 se perfila como un año clave en la historia de Iron Maiden, y Costa Rica será parte de esa celebración mundial.