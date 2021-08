Iriabelle González y Rodrigo Lagunas serán parte de 'Tu Cara me Suena'

Los cantantes nacionales Iriabelle González y Rodrigo Lagunas le dijeron "sí acepto" a la producción de Teletica Formatos para ser parte de la sexta temporada de Tu Cara me Suena (TCMS).

Ellos decidieron atreverse a vivir esta nueva experiencia. Ambos artistas aseguran que vienen a disfrutar mucho y, sobre todo, a hacer pasar un buen rato al público que está en casa.



Los participantes



Iriabelle González

Iri, como se le conoce de cariño, es vecina de Curridabat, tiene 35 años, es ingeniera forestal y cantante. Forma parte de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y es miembro de la agrupación nacional Three Of Us.

Fue parte del tributo que se le realizó a Los Beatles, desde Inglaterra, y representó a Costa Rica al ganar un concurso de canto en España.



Rodrigo Lagunas

Rodri es un músico chileno-costarricense, cantante, compositor y guitarrista, hijo de Luz María Romero (cantante y compositora chilena).

Fue telonero de Melendi en Costa Rica, también ha colaborado con el grupo nacional Percance y compartió eventos con la banda de Lucho Calavera.

Hace poco lanzó su primer tema llamado ‘El juego’, que trata sobre cómo puede irse acabando todo y lo duro que es darse cuenta después que ya se terminó.

Le recordamos que este martes 17 de agosto le presentaremos a otros dos participantes. ¡No se lo pierda!