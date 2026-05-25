“Ir al Mundial es un sueño cumplido”: Periodista Eduardo Castillo sobre nueva cobertura

El periodista de deportes de Teletica, Eduardo Castillo, cubrirá por primera vez una Copa del Mundo como enviado oficial de Canal 7.

El comunicador afirmó que la noticia llegó hace cerca de un mes y destacó la responsabilidad que implica representar al medio en el evento deportivo.



Castillo explicó que recibió la confirmación durante una reunión con la dirección deportiva del canal. En ese momento, esperaba instrucciones sobre transmisiones de baloncesto nacional. Sin embargo, recibió la noticia de su designación para el Mundial.

​“¡Vas para el Mundial! Te lo has ganado”, recordó sobre el anuncio que recibió por parte de sus superiores.

El periodista indicó que cubrir este evento representa el punto más alto para quienes ejercen el periodismo deportivo.

“Ir a la Copa del Mundo no hay algo más importante a lo que puedas buscar, cubrir, trabajar o seguir. Eso y los Juegos Olímpicos es lo más alto de nuestra profesión”, afirmó a Teletica.com.

La cobertura será distinta a experiencias anteriores. Castillo recordó que durante el Mundial de Brasil 2014 trabajó siguiendo exclusivamente a la Selección Nacional y sin derechos oficiales, trabajo que realizó para otro medio.

Ahora, tendrá acceso a entrenamientos, actividades y partidos de distintas selecciones ubicadas en sedes como Dallas, Houston y Kansas City. Entre ellas mencionó a Argentina, Portugal, Alemania, Japón y Países Bajos.

Eduardo Castillo dice "presente" en el Mundial 2026 con Teletica.

El comunicador cree que estará presente en los tres partidos de Argentina durante la fase inicial. También asistirá a encuentros de otras selecciones y a instancias decisivas del torneo.



Además, aseguró que el trabajo abarcará todas las plataformas de la empresa.

​“La cobertura es 360. Vamos a estar en radio, televisión, Revista Mundialista, plataformas digitales y redes sociales”, señaló.

Castillo explicó que el objetivo será trasladar al público la experiencia completa del Mundial. Esto incluye ambiente en estadios, entrenamientos, historias en las ciudades sede y seguimiento diario a las selecciones.



El comunicador suma casi 10 años dentro de Teletica. También participó en coberturas relacionadas con los mundiales de Rusia y Catar desde otras funciones dentro de la empresa.



¿Qué significa cubrir el Mundial?

Para Eduardo Castillo, cubrir una Copa del Mundo representa alcanzar la meta más alta dentro del periodismo deportivo. El comunicador describió su designación como un sueño cumplido y una oportunidad que anheló desde sus inicios en radio y televisión.

Castillo aseguró que asistir al Mundial con Teletica implica una gran responsabilidad. También destacó la confianza que depositó la empresa en su trabajo tras casi una década dentro del medio.

“Es un sueño cumplido, es lo que todos anhelamos y lo que todos soñamos. Tengo la bendición y la suerte de que confíen en mí y me hayan dado la posibilidad de ir”, expresó.

El periodista viajará junto al camarógrafo André Solano para cubrir las sedes de Dallas, Houston y Kansas City. Ambos integran uno de los tres equipos enviados por Teletica para la cobertura mundialista.

Otro grupo estará conformado por José Ramírez y Gabriela Jiménez. Ellos cubrirán Florida y Atlanta. Un tercer equipo estará integrado por Gustavo López, Josué Quesada, Jeffrey Calderón y Mike Bolaños. Ese grupo trabajará entre México, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y otras ciudades de la costa este.

La revista mundialista de Teletica iniciará transmisiones el 1.º de junio. El torneo comenzará el 11 de junio.



