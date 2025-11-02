¡Invasión de monstruos en San José! Ticos celebraron Zombie Parade con terror y creatividad

Fotografías Vinicio Hernández

San José volvió a convertirse en el epicentro del horror festivo con una nueva edición del Zombie Parade Costa Rica, la marcha temática más grande y concurrida del país.

Con más de quince años de trayectoria, este evento se volvió una tradición anual que celebra la cultura pop de los muertos vivientes y el espíritu de Halloween.

Cada año, miles de personas, se han reportado más de 2.500 asistentes en ediciones anteriores, de acuerdo con los organizadores, se reúnen en el centro de la capital para simular una “invasión zombie”. Maquillados y disfrazados como zombis, cazadores o personajes de terror, los participantes recorren las principales calles en una caminata festiva, colorida y espeluznante.

El desfile inició en el Parque Morazán y culminó en la Plaza de la Democracia, donde se realizó un concurso de disfraces para adultos, niñas y niños. La originalidad, el esfuerzo y la creatividad son premiados en una competencia que destaca por su ambiente familiar y seguro. En esta ocasión, el ganador fue el disfraz de Bob, el asistente del fantasma Beetlejuice.

El Zombie Parade es una fiesta de comunidad, maquillaje y expresión artística. Las reglas del evento son claras: no se permite portar armas reales, ni siquiera como parte del disfraz, para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Este desfile temático se ha convertido en una cita imperdible para quienes disfrutan del cosplay, el horror y las celebraciones masivas. La actividad estuvo resguardada por oficiales de la Policía Municipal de San José.