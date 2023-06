Instructor de surf tico cuenta cómo ayudó a Shakira a salir de una corriente

“Yo llegué aquí en la tarde (playa Hermosa), estaba surfeando y veo que estaba un amigo con una chica que me pareció conocida, pero pensaba que era una israelita porque ellas tienen mucho pelo también y luego, cuando salgo de surfear, y la veo en la orilla, dije: ‘Mirá, esa es Shakira’. Estaba ella con sus dos hijos, cada uno tenía un instructor de surf. Ese día me fui para la casa”, indicó Luján.

“Al día siguiente, en la mañana, vengo y la veo en la playa y desde lejos le digo: ‘Buenos días’, y ella me respondió con la señal de 'Shaka' (típico saludo en la cultura del surf), iba con un amigo (instructor) al agua, y los hijos con dos amigos más a la lección. A ella le tocaba lección en la orilla, a mí también, y entonces ella estaba a escaso medio metro, y le dije: ‘Shakira, cuidado, hágase para acá porque esa corriente la puede chupar’, y ella dijo: ‘Sí, parce, gracias’, y yo le dije: ‘Tranquila, acá con nosotros no les va a pasar nada, los instructores de sus hijos son amigos míos’, y ella me dijo: ‘Ah, qué bueno’, y me presenté, le dije soy Daniel Luján, mucho gusto, ahí la abracé.