Instagram permite a usuarios escoger su pronombre

Los usuarios de Instagram ahora pueden mostrar el pronombre por el que quieren ser llamados, independientemente de su sexo de nacimiento, una tendencia que ha ido ganando terreno en Estados Unidos y numerosos otros países.



"Agrega pronombres a tu perfil", tuiteó el martes la aplicación para compartir fotos y videos, utilizada por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.



El nuevo campo a completar (después del nombre y antes del apodo y biografía) es opcional, y el usuario puede decidir si sus pronombres aparecen en su perfil público o solo para sus seguidores.



Por ejemplo, una mujer que se identifica como tal puede mostrar "she/her", los pronombres femeninos en inglés.



El neutral "They/them" es cada vez más común en Estados Unidos, utilizado por las personas "no binarias", que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Cada vez más aplicaciones ofrecen esta opción en aras de la inclusión.



En las principales ciudades estadounidenses, tiendas han colocado carteles con mensajes como este: "Por favor, no asuma los pronombres de nuestros empleados".



En empresas o en clases grupales, los empleados o participantes son invitados cada vez más a presentarse dando su nombre y pronombre.



En Instagram, la elección es amplia: he/him (él), she/her (ella), they/them (ellx/elle, en español), pero también "xe/xem" o "ve/ver", "neopronombres" utilizados por personas trans o no binarias.



"Compartir su pronombre ha sido ampliamente adoptado por nuestros usuarios, y con esta herramienta esperamos normalizar un poco más esta práctica", dijo un portavoz de Facebook, propietario de la popular plataforma.



"Tenemos varios pronombres disponibles y estamos abiertos a recibir comentarios de nuestra comunidad si hemos omitido alguno que debería incluirse".



La red social también indicó que la opción se extenderá a otros países.



GLAAD, una oenegé que defiende los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ en los medios de comunicación, publicó el lunes su primer informe sobre discriminación contra gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y personas no binarias en las redes sociales.



Según este estudio, el 64% de los usuarios LGBTQ informaron haber sufrido acoso o comentarios movidos por el odio en las principales plataformas (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter).