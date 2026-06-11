Íngrid Rosario cantará junto a la Orquesta Filarmónica en el Teatro Melico Salazar

La cantante internacional Íngrid Rosario se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en dos conciertos especiales programados para el sábado 13 y 14 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.



La primera presentación será el 13 de junio a las 8 p. m., mientras que la segunda tendrá lugar el 14 de junio a las 4 p. m.



Rosario es una de las voces más reconocidas de la música cristiana contemporánea en español. Su trayectoria artística la ha llevado a presentarse en diversos países de América Latina y Estados Unidos. Su repertorio destaca por mensajes de esperanza, fe y valores positivos.



Entre sus temas más populares figuran Mi vida eres tú, Digno y santo y Eres fiel, canciones que la consolidaron como una de las artistas más influyentes de su género.



Para estas presentaciones, la cantante estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en un formato sinfónico especial. La producción incluirá arreglos orquestales creados exclusivamente para estos conciertos. La propuesta busca resaltar la fuerza interpretativa de la artista y la riqueza sonora de la agrupación.



El repertorio reunirá algunas de las canciones más representativas de la carrera de Rosario. Las obras fueron adaptadas para ofrecer una experiencia musical diferente al público.



Los conciertos estarán bajo la dirección del maestro Marvin Araya, quien destacó la importancia de este tipo de colaboraciones internacionales para ampliar el alcance del formato orquestal y fortalecer la oferta cultural del país.

​“Para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica es un honor recibir a una artista con la trayectoria de Íngrid Rosario. Este tipo de proyectos nos permite ampliar el alcance del formato orquestal y ofrecer al público experiencias que conectan distintos géneros musicales desde una perspectiva artística”, afirmó Araya.

Las entradas ya están disponibles mediante la plataforma Publitickets. Los boletos tienen precios desde los ₡26.000. La organización recomendó adquirirlos con anticipación debido a la capacidad limitada del teatro.



Estas presentaciones forman parte de la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, una programación enfocada en la diversidad artística y en la participación de figuras internacionales.





