Informe toxicológico revela que Liam Payne consumió “múltiples” drogas antes de morir

Liam Payne, exintengrante de la banda británica One Direction, tenía múltiples drogas en su organismo, entre ellas “cocaína rosa”, crack y metanfetamina, cuando cayó al vacío desde el balcón de un hotel en Argentina, según informes toxicológicos preliminares citados este lunes por medios estadounidenses.



La estrella del pop falleció la semana pasada a los 31 años por “múltiples traumas” y “hemorragia interna y externa” tras precipitarse desde su habitación en un tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires.



ABC News y el medio especializado en celebridades TMZ informaron que se encontró un cóctel de drogas llamado “cocaína rosa” o “tusi” —que contiene metanfetamina, ketamina y MDMA— durante una autopsia parcial, citando fuentes anónimas familiarizadas con las pruebas.



También encontraron cocaína, crack y benzodiacepina.



ABC resaltó que en la habitación del artista fue hallada una “pipa de aluminio improvisada para ingerir drogas”.



Payne, que fue hallado muerto después de que el personal del hotel llamara dos veces a los servicios de emergencia para informar que un huésped “sobrepasado de droga y alcohol” estaba “destrozando” su cuarto, había hablado públicamente de su lucha contra el abuso de sustancias y de cómo hacer frente a la fama desde una edad temprana.



Los resultados de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba “algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, dijeron entonces fiscales argentinos.



El diario Clarín divulgó fotos atribuidas a su habitación de hotel en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio, un encendedor y el envoltorio de un jabón, además de un televisor roto.



La fiscalía dio cuenta de que los policías hallaron “sustancias que a simple vista (…) se tratarían de estupefacientes y bebidas alcohólicas”, así como también varios objetos y mobiliario destrozados.



Un empleado del hotel sospechoso de suministrar drogas a Payne el día de su muerte fue interrogado por las autoridades, pero no ha sido detenido ni acusado, informó la policía local a ABC News.



Payne fue miembro de One Direction, el grupo de pop de enorme éxito cuya fama comenzó en 2010 en el concurso de talentos de la televisión británica The X Factor.



La boyband, una de las más taquilleras del mundo, hizo una pausa indefinida en 2016. Payne, que pasó a disfrutar del éxito en solitario, era padre de un niño de siete años junto a la reconocida cantante británica Cheryl Cole.