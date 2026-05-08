Inersia conecta doble golpe: estrena sencillo y video

La banda nacional de hardcore Inersia estrenó material este viernes. Se trata del sencillo Tu Propia Sangre, que viene acompañado de un video.

Para los veteranos de la escena, este lanzamiento marca el regreso a los estudios, luego de haber grabado el disco Círculo en 2024.

Para Tu Propia Sangre, trabajaron con Brandon Rojas, de Sucker Punch Records, Horacio París y Martín Furia.

La dirección del video corrió por cuenta de Fabián Cerdas, junto al equipo conformado por Pablo Aguilar y Jimena Torres.

Para la nueva canción, Inersia se hizo acompañar por Adrián Pérez, conocido como "Wicho" y cantante de Sideways.

<span id="selectionBoundary_1778279470388_13227004749579363" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Entre los planes de la banda está presentar en los próximos meses otro sencillo, que también estará acompañado por un trabajo audiovisual de Cerdas. Además, desde ya se trabaja en la planeación del concierto San José Takeover 2027, el cual contará con bandas internacionales y talento nacional.

Inersia está conformada por Allan Luna en el bajo, Steve Jiménez en la batería, Esteban Cañas en la voz y Leo Peraza junto a Roy Chávez en las guitarras.