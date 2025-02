¿Incluirá Gwen Stefani los éxitos de No Doubt en PicNic?

Luego de tres años de negociaciones, PicNic Fest logra incluir en un lineup a la reconocida cantante Gwen Stefani, quien se dio a conocer en los años ochenta, noventa y principios del 2000 por sus éxitos con la agrupación estadounidense de pop, No Doubt.



Hace más de una década, la intérprete decidió alejarse del grupo para iniciar su carrera como solista, aunque en abril de 2024 volvió a unirse con sus compañeros de No Doubt como parte del festival Coechella.



Antes de su reencuentro, la artista estadounidense evitaba cantar en sus espectáculos éxitos como Just a Girl, It´s My Life y Don´t Speak.



De hecho, en una entrevista con el pódcast Audacy Check-In, confesó que hay una canción de la banda que "la hace vomitar".

​“No puedo escuchar muchas de las canciones porque me hablan muy claramente. Es como si te arrepintieras de los errores que has cometido. La mayoría de las canciones tratan sobre eso. Si toco ‘Ex-Girlfriend’, incluso cuando lo digo, casi vomito porque… es como, ‘Oh, Dios mío’. Simplemente te trae todo eso de regreso“, declaró la cantautora, en febrero de 2024.

Pese a ello, en su show en Coachella, el grupo repasó grandes éxitos, incluyendo Don’t Speak y Ex-Girlfriend. En un espectáculo de una hora y 20 minutos sonaron también otras recordadas canciones de su repertorio como Just a Girl, Sunday Morning y Hella Good.

¿Es algo que solo pasó en Coechella?



Según informó Los 40 Classics, la artista dijo que no descarta volver a No Doubt y ha incluido los éxitos de la banda en su repertorio.

"No tengo una bola de cristal. La mayoría de las cosas me han sorprendido en la vida. Una de las cosas que he aprendido es a estar presente en el momento y tratar de absorber lo que sucede a mi alrededor. Por eso estoy abierta a cualquier cosa" explica la cantante en 'Nylon'.

Luego de este espectáculo en Los Ángeles, Stefani se ha presentado en varios festivales como solista, en la misma condición con la que llegará a PicNic Fest 2025.



En el festival Live Out 2024, en México a finales de octubre, cantó las icónicas canciones de No Doubt, según Milenio.

También participó en el concierto benéfico por los incendios de Los Ángeles junto con sus excompañeros de banda, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young, espacio en el que también tocaron sus recordadas canciones.



Adrián Gutiérrez, director de Jogo, explicó en una entrevista con este medio en noviembre de 2024 que la producción no limita el setlist del artista, por lo que no puede confirmar qué cantará Sublime, Cypress Hills ni Stefani, por mencionar algunos artistas, aunque espera que suenen todos esos éxitos por los que el público tico asiste a su festival.



Aunque todo apunta a que la artista de 55 años sí cantará los icónicos temas de No Doubt, lo único seguro son sus interpretaciones de Sweet Scape, Rich Girl y Hollaback Girl, además de material de su nuevo disco Bouquet, que salió hace dos meses.

Recuerde que la primera fecha de PicNic Fest es este sábado 8 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal. Todavía quedan entradas disponibles a través de eticket.cr.

Repase cómo sonará este festival en su décima edición con esta playlist que preparó Teletica.com para usted.