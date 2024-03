Incendio destruye mansión de modelo Cara Delevingne en California

"Mi corazón está roto hoy", escribió Delevingne en una historia de Instagram. "No lo puedo creer. La vida cambia en un parpadear, así que valoren lo que tienen", agregó junto a una foto de sus dos gatos.

La modelo británica no estaba en la residencia debido a que se encuentra en Inglaterra trabajando en una versión teatral de "Cabaret". En cambio, en la mansión se encontraban sus mascotas, dos persas blancos, pero sobrevivieron a las llamas.

Un bombero resultó herido y un ocupante de la casa que no fue identificado sufrió por inhalación de humo.

La artista de "Only Murders in the Building" compró la mansión de 750 m2 en 2019 por un valor de 7 millones de dólares, y la sometió a una singular reforma que la transformó en un colorido espacio lleno de extravagantes detalles.