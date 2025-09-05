InBetwin celebrará ‘Reggaetón Tristito’ 2025 con su edición más grande y emotiva

El dúo costarricense de DJs InBetwin confirmó el regreso de su fiesta insignia, Reggaetón Tristito, que se llevará a cabo el jueves 19 de setiembre en Río Campo, Lindora. Esta edición, que coincide con el cumpleaños de las artistas y su regreso a Costa Rica tras una gira internacional, promete ser la más grande y emotiva hasta la fecha.



El evento contará con la participación de Daiky Gamboa, reconocido en la escena latina y cercano a la estrella Karol G, como invitado internacional. Además, estarán en el line-up Bombocat, Asian L, Chuz & Owner, Paul M. y las anfitrionas InBetwin, quienes presentarán sets exclusivos creados para esta noche especial.



Reggaetón Tristito nació como una idea íntima entre las hermanas, al notar que las canciones románticas o nostálgicas rara vez sonaban en fiestas. Con el tiempo, la propuesta creció de forma orgánica hasta convertirse en uno de los encuentros más auténticos y esperados de la escena urbana costarricense.



La producción promete una experiencia completa: karaoke para cantar temas de desamor, shots gratuitos, tatuajes temporales, micheladas, helados, decoración temática y activaciones sorpresa.

A diferencia de otras propuestas, el evento prioriza el lado emocional del reguetón, creando un ambiente seguro y diverso, especialmente para el público femenino, que constituye la mayoría de asistentes.



Las entradas están disponibles en la plataforma starticket.cr con precios que van desde los $12 hasta los $30 , en las localidades General y VIP Behind the DJ. Para reservaciones de mesas se habilitó el número +506 6107-7402.



InBetwin, además de estar detrás de las tornamesas, produce y organiza el evento en conjunto con AIO Entertainment y DMX Producciones. Según explican, cada detalle ha sido diseñado para brindar una experiencia inolvidable donde la tristeza, la nostalgia y el perreo se encuentran en un mismo espacio.