In Flames presentará lo mejor de 30 años de carrera en escenarios ticos

La banda sueca In Flames se presentará en Costa Rica con un concierto que promete repasar su extensa trayectoria dentro del metal melódico.

Originarios de Gotemburgo y formados en 1990, In Flames es considerada una de las agrupaciones pioneras del death metal melódico a nivel mundial. En un a carrera que supera los 30 años, los europeos han destacado con la publicación de doce discos y son considerados como una influencia en el género.

Actualmente, la alineación incluye a Anders Fridén en la voz, Björn Gelotte en guitarra, Chris Broderick y Liam Wilson.

El evento está programado para el jueves 30 de abril, a las 8:00 p. m., en Pepper’s Club y las entradas están disponibles en specialticket.net y puntos físicos autorizados.



