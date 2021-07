Importante disquera fichó a artista costarricense MishCatt

La artista costarricense Michelle González mejor conocida como MishCatt fue firmada por el sello de Universal Music Suecia y se convierte así en la primera artista femenina firmada por la disquera.

Además, este viernes estrenó su canción “Breakup Rituals”, en el cual trabajó con los productores Carl Falk y Albin Nedler.

Esta producción viene luego de haber lanzado Fades Away Acoustic y Goofy con Snafu, además de haber cantado en el tributo a Avicii en el Friends Arena en Estocolmo Suecia, donde compartió escenario con grandes referentes de la música como David Guetta, Rita Ora, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, entre otros.

MishCatt viajó a Suecia para colaborar con Pontus Winnberg (Miike Snow, Amason) en su EP debut, “Highlighter”.

Con canciones populares Another Dimension y Gun To The Head, “Highlighter” acumuló más de 30 millones de streams y lanzó a MishCatt como la artista con más streams en Costa Rica.

Esta artista costarricense saltó a la fama como cantante y compositora del álbum “Dangerous Intentions” de su antigua banda Patterns, antes de iniciar su carrera como solista.

Si desea más detalles puede ver la entrevista adjunta.