Imelda Tuñón asegura que reconciliación con Maribel Guardia “ya no está en sus manos”

Imelda Tuñón respondió públicamente a quienes le sugieren buscar un acercamiento con su exsuegra, Maribel Guardia, con el fin de permitirle convivir nuevamente con su nieto, José Julián. Según indicó, esa decisión ya no está bajo su control.

“Esa situación dejó de estar en mis manos desde hace mucho tiempo. De hecho, desde el primero. Ya no me corresponde a mí”, declaró Tuñón ante cuestionamientos sobre una posible reconciliación, según Universal.

El conflicto entre ambas figuras se mantiene desde hace más de un año, en medio de un proceso legal relacionado con la custodia del menor. La situación ha escalado con señalamientos públicos y declaraciones que evidencian la tensión entre las partes.

A finales de enero de 2026, Maribel Guardia aseguró que ha recibido audios en los que, presuntamente, el niño expresa rechazo hacia ella. Estas afirmaciones, según dijo, le han causado un fuerte impacto emocional.

La actriz también relató que, durante diciembre, intentó reencontrarse con su nieto para entregarle regalos navideños, sin éxito. Según explicó, tuvo que quedarse con los obsequios, lo que interpretó como una señal de que la situación podría no cambiar en el corto plazo.

En cuanto al proceso legal, el menor fue evaluado por un especialista designado por la Corte durante el tiempo que convivió con ella. Aseguró que el informe fue favorable y que el niño manifestó afecto hacia su abuela.

Por su parte, Tuñón ha compartido en redes sociales momentos de su vida cotidiana junto a José Julián. Sin embargo, también reconoció que el proceso ha afectado emocionalmente al menor.

El enfrentamiento entre ambas continúa sin una resolución definitiva, mientras el bienestar del menor permanece en el centro de una disputa que se desarrolla tanto en tribunales como el ojo público.