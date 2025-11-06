Icónica portada de artista De La Ghetto renace gracias al talento de un tico

La emblemática portada de Sensación del Bloque de De La Ghetto regresa en una nueva versión, diseñada por el costarricense Rodrigo Rojas.

Conectando directamente con el artista y su equipo, Rojas reinterpretó este clásico del reggaetón, ofreciendo un puente entre la historia del género y su presente.



Desde Costa Rica, Rodrigo Rojas se ha posicionado como uno de los diseñadores más influyentes de la música urbana latina. Con más de una década de experiencia y colaboraciones con figuras como Jhayco, Anuel, Myke Towers, Mariah, Vybz Kartel y Rvssian, su trabajo ha acumulado más de 18 billones de reproducciones en plataformas digitales.

La primera imagen es la nueva portada de ‘Sensación del Bloque’. ​

​“Este proyecto representa un puente entre el pasado y el presente del género”, comenta Rodrigo.

Su estilo combina arte, estrategia y cultura, logrando portadas que no solo destacan visualmente, sino que también conectan emocionalmente con el público.

Rojas ha sido pieza clave en la creación de artes que refuerzan la narrativa de los artistas y se han convertido en referentes para nuevas generaciones de diseñadores latinoamericanos.



La reinterpretación de Sensación del Bloque reafirma su compromiso por mantener viva la historia visual del reggaetón, adaptándola a la actualidad sin perder la esencia que la hizo legendaria.

