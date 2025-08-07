Icónica espada láser de Darth Vader será subastada por "un ojo de la cara"

La icónica espada láser de Darth Vader, que sirvió para cortar la mano de Luke Skywalker en el episodio de Star Wars El imperio contraataca, quedó expuesto el miércoles en Londres, antes de ser subastado en Los Ángeles a principios de septiembre.



Este "Santo Grial", como lo califican los fans de la saga, podría costarle un ojo de la cara al futuro comprador: los pronósticos hablan de hasta $3 millones (2,6 millones de euros).

​"Es simplemente una pieza asombrosa de la historia del cine", declaró a AFP Brandon Alinger, director de operaciones de la casa de subastas Propstore, durante una presentación en Londres de los lotes más importantes de la subasta.

Darth Vader manejó la espada en legendarias escenas de combate en El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi (1983).



David Prowse, el actor detrás de la máscara negra, y el doble de acción Bob Anderson usaban en realidad dos modelos.



Uno, sin hoja, atado al cinturón del villano, y otro, para las escenas de combate, equipado con una hoja de madera.



La que se pone a la venta es la versión utilizada para los combates, aunque desprovista de su hoja de madera, después de haber sido conservada durante 40 años por un coleccionista estadounidense.

​"Alguien (...) vino a vernos y nos dijo: +Tengo esto para vender+. Estábamos asombrados", explicó el fundador de Propstore, Stephen Lane, comparando la importancia de esta pieza con la de los zapatos rojos usados por Judy Garland en "El Mago de Oz".

Los expertos autentificaron el objeto comparando sus abolladuras y rayones con los visibles en las películas.

​"Mira la gran abolladura en la parte trasera, probablemente provenga de la hoja de la espada láser de (el actor de Luke Skywalker) Mark Hamill", explica Brandon Alinger.

A pesar de su valor, el objeto está constituido por parte de un antiguo flash de cámara al que se añadieron piezas recuperadas, provenientes principalmente de una calculadora.



Entre las otras piezas propuestas en esta subasta que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre, se encuentran el látigo, el cinturón y la funda utilizados por Harrison Ford en Indiana Jones y la Última Cruzada (1989).



También un "neuralizador" utilizado por los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) para borrar la memoria en Hombres de Negro (1997).



El objeto luminoso, cuyo display LED aún funciona, podría alcanzar los $150.000 (aproximadamente 129.700 euros)

