I-locks Labbé, fundador de Gondwana, dice estar enamorado de Costa Rica

​"Nosotros vinimos a tocar en Costa Rica en el año 2002, en el marco de lo que fue el primer festival de Reggae Latinoamericano, en Alajuela. En esa oportunidad, conocí a unas personas que me hablaron muy bien de la zona Caribe, y me invitaron. Pude conocer la bondad, la calidez, el paisaje, la fauna y me enamoré. Ahí fue donde dije: 'Yo quiero vivir acá'. Había estado en Jamaica, se parece, pero me gusta mucho la vibra de Costa Rica, al inicio en Puerto Viejo y ahora que vivo en Cahuita", indicó.