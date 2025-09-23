Hybrid Theory y la Filarmónica ofrecerán tributo a Linkin Park en Costa Rica

El próximo 26 de setiembre, el Anfiteatro Coca-Cola será el escenario de un espectáculo sin precedentes: la reconocida banda tributo portuguesa Hybrid Theory, acompañada por la Orquesta Filarmónica, rendirá homenaje a Linkin Park con un concierto que promete emocionar a distintas generaciones de seguidores.



El repertorio incluirá los grandes éxitos de la agrupación estadounidense, desde los acordes potentes de Hybrid Theory y Meteora, hasta temas más introspectivos presentes en Minutes to Midnight y One More Light.

La fusión con arreglos sinfónicos ofrecerá un matiz majestuoso que intensificará la experiencia en cada interpretación.



Este tributo también evocará la memoria de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, fallecido en 2017, cuya voz y energía continúan siendo un referente para millones de admiradores alrededor del mundo.

​La agrupación portuguesa ha sido reconocida por los propios integrantes de la banda original debido a su fidelidad al sonido y a la intensidad con que Ivo Rosário, su cantante, transmite la esencia de Bennington.

Hybrid Theory se ha consolidado como uno de los tributos más destacados a nivel internacional, gracias a su autenticidad, entrega y capacidad de conectar con públicos de distintas edades. La propuesta escénica se complementará con la Filarmónica, lo que eleva el nivel artístico de esta cita musical.



Las entradas se encuentran disponibles en publitickets.com, con las siguientes localidades: Golden Circle a ₡30.000 y Zona 400 a ₡25.000.



El encuentro promete ser mucho más que un concierto: será una experiencia cargada de nostalgia, energía y emociones que celebrará el legado de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.