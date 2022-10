Humoristas se despiden de Ariel Artavia, integrante del 'Manicomio de la risa'

Por Luanna Orjuela Murcia | 28 de octubre de 2022, 12:14 PM

Varios humoristas, compañeros y allegados se despidieron de Ariel Artavia, integrante del "Manicomio de la risa", quien murió este jueves.

Artavia falleció tras sufrir complicaciones de salud, según confirmaron en redes sociales sus colegas de Omega Stereo. Él tenía varios días de estar internado en el Hospital Caderón Guardia, donde fue sometido a una cirugía de corazón que no soportó.

En las últimas horas, las palabras de cariño dedicadas a "Jamoncito", como le decían de cariño, inundaron perfiles de Facebook e Instagram.

El presentador y locutor Carlos Álvarez indicó a Teletica.com que las personas, a veces, no se detienen a pensar que los humoristas pasan toda su vida haciendo reír al público, pero ellos también atraviesan situaciones difíciles y luchas.

"Ariel fue un muchacho al que no le dio tiempo de explotar su enorme potencial, porque llegó tarde al humorismo, no llega de jovencito. En poco tiempo, mostró su gran calidad y una forma natural para hacer reír. Pero bueno, Dios decidió que es el momento de retirarlo para siempre en su carrera, pero de vivir eternamente con su legado", manifestó Álvarez.

Ariel Artavia junto a sus amigos humoristas.

El humorista Daniel Montoya, primo hermano de Artavia, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje.

"¡Hasta pronto, mi gordito! Con mi corazón en mil pedazos, tengo que despedirme de vos, nunca me pasó por la mente que sería tan rápido, hermano. Gracias por haber construido conmigo tantas cosas, de verdad que Dios tiene un plan y solo nos queda aceptar su voluntad. Sé que desde el cielo y al lado de papá Dios y el macho Gerald iluminarán cada cosa que hagamos y en cada lugar que estemos ustedes dos siempre estarán presentes. Te quiero, mi gordo, nos dejas en la tierra, pero ahora por siempre vivirás en mi corazón, solo te pido que me des muchas fuerzas para seguir y en espíritu me acompañes siempre", escribió.

Ariel Artavia y Daniel Montoya.

El locutor Andrés Zamora, conocido como "Padre Mix", mostró su dolor al tener que despedirse de un "hermano" al que quiso con todo el corazón.

"Ariel Artavia Montoya regresa a la casa del Padre Eterno, su habitación en la Eternidad con su nombre, hoy es su mejor lugar, donde todo es paz y el abrazo de Dios es su recompensa. A sus hijas, Negrita, papás y familia, mi oración 🙏🏻 y solidaridad. Gordito, Jamón, hermano, viejazo, ¡vuela alto! Gracias 🙏🏻 🥺😭, nos volveremos a encontrar", indicó.



Ariel Artavia y Douglas Hernández.

Douglas Hernández, locutor, fue compañero de "Jamoncito" y, por eso, decidió dedicarle también unas palabras.

"Mi querido 'Jamoncito' fue un gusto haber compartido tantas risas con vos, volá alto, que allá te recibe Dios y su ejército de ángeles. Descansá en paz mi hermano", dijo.