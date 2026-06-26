Humor con propósito: Paliatón de la Risa III apoyará a pacientes pediátricos

La Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico anunció la realización de la Paliatón de la Risa III, un espectáculo benéfico que se llevará a cabo el jueves 16 de julio, a las 7 p. m., en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, en San José.

La organización espera llenar las 660 butacas del recinto. Cada entrada tendrá un valor de ¢10.000. Lo recaudado se destinará a la compra de equipo médico especializado para pacientes pediátricos con enfermedades complejas.

El espectáculo reunirá a reconocidos humoristas nacionales. Participarán Marcia Saborío, María Torres, Elvirilla, Juan Ka Galindo, Gallina, Pepe Arroyo y Luigi Villalobos, quien estará a cargo de la conducción del evento.

Los recursos obtenidos permitirán adquirir camas hospitalarias, concentradores de oxígeno e insumos médicos. La Fundación entrega este equipo en calidad de préstamo a las familias para que los pacientes reciban atención en sus hogares.

La presidenta de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico, Lisbeth Quesada Tristán, indicó que la actividad busca combinar entretenimiento con solidaridad.

"Queremos que el público disfrute de una noche de comedia y, al mismo tiempo, contribuya con las familias que enfrentan situaciones muy difíciles. Cada entrada representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes", expresó.

La Fundación también invitó a empresas, familias, grupos de amigos, medios de comunicación y ciudadanía a respaldar la iniciativa mediante la compra de entradas.

Las personas interesadas pueden adquirir los boletos mediante SINPE Móvil al número 8717-8000, con el detalle Paliatón 2026, o en las oficinas de la Fundación, ubicadas en Sabana Sur.