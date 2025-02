Humberto Vélez, icónica voz de Homero Simpson, llegará a Costa Rica por 'Festival Matsuri'

El Festival Matsuri 2025, uno de los eventos más esperado de la cultura pop japonesa en el país, se realizará los próximos 22 y 23 de febrero en el Estadio Nacional.

Con una programación llena de actividades, espectáculos y un ambiente vibrante, el festival reunirá a fanáticos del anime, el manga, el cosplay y la cultura geek en una celebración única.



Uno de los mayores atractivos de esta edición será la presencia de Humberto Vélez, reconocido actor de doblaje mexicano con más de cuarenta años de trayectoria en teatro, radio, televisión y cine. Vélez es ampliamente conocido por ser la voz original de Homero Simpson en la serie animada Los Simpson, personaje que ha interpretado con maestría y carisma, dejando una huella imborrable en la cultura pop de habla hispana.



Más allá de Homero, su talento ha dado vida a personajes inolvidables como Winnie the Pooh, Lord Farquaad en Shrek, Joshamee Gibbs en Piratas del Caribe, Al Bundy en Matrimonio con hijos, el profesor Hubert Farnsworth en Futurama y Peter Griffin en Padre de familia, entre muchos otros.

En el cine, ha prestado su voz en producciones icónicas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Los Locos Addams, Terminator 2: el juicio final, Indiana Jones y el templo de la perdición y Armageddon. Su talento también ha sido parte de la industria de los videojuegos, participando en títulos como League of Legends, Batman: Arkham Origins, Call of Duty, Destiny 2 y World of Warcraft.



Durante el festival, Humberto Vélez ofrecerá un espectáculo especial de doblaje de Los Simpson, donde los asistentes podrán revivir algunos de los momentos más emblemáticos de la serie a través de su inconfundible voz.

Además, estará presente ambos días del evento en su stand, donde los fans podrán obtener autógrafos, grabaciones personalizadas, fotografías y compartir un momento con él.



El Festival Matsuri también contará con una variedad de actividades para los entusiastas de la cultura japonesa y geek.

Entre ellas, destacan las competencias de cosplay de talla internacional. El World Cosplay Summit (WCS) celebrará su eliminatoria oficial en el evento, seleccionando a la pareja de cosplayers que representará a Costa Rica en el campeonato mundial en Nagoya, Japón. Asimismo, el Extreme Cosplay Gathering (ECG), la mayor competencia de cosplay de Europa, elegirá al representante costarricense que competirá en la final de la Japan Expo en París, Francia.



Además, el evento ofrecerá una zona dedicada al anime y la cultura geek, con tiendas especializadas en figuras coleccionables, accesorios y ropa temática. También se realizarán concursos de karaoke anime en español y japonés, presentaciones de artistas nacionales e internacionales en la tarima principal, conciertos de música inspirada en el mundo del anime y diversas activaciones de marcas reconocidas dentro de la comunidad geek.



El acceso al festival será gratuito para los cosplayers acreditados, así como para niños menores de seis años, personas con discapacidad y adultos mayores. Las entradas generales estarán disponibles a partir de la próxima semana en www.ticketsite.net.